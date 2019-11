Gratis in die Therme am Wiener Gesundheitstag

Am 22. November lädt die Therme Wien zum Gesundheitstag und bietet ab 16 Uhr kostenlosen Eintritt und Aquaspinning-Kurse mit Ex-Profi-Skirennfahrerin Lizz Görgl.

Die Therme Wien lädt am 22. November 2019 zum 1. Wiener Gesundheitstag in die Therme Wien. Ab 16 Uhr können die Angebote der Therme Wien und Therme Wien Fitness kostenlos genutzt werden. Zusätzlich werden im Foyer Informationsveranstaltungen abgehalten, die Therme Wien Med stellt ihr gesamtes Therapieprogramm vor und steht für kostenlose medizinische Beratungsgespräche und Gesundheitstests zur Verfügung. Highlight für die Gäste: die ehemalige Profi-Skirennfahrerin Lizz Görgl, trainiert mit Gästen, gibt Tipps und Autogramme."Als moderner Gesundheitsbetrieb vereinen wir die Bereiche Prävention, Wellness und Medizin unter einem Dach. Am 1. Wiener Gesundheitstag können die Wienerinnen diese Leistungen kostenlos nutzen. Dazu heißen wir alle herzlich willkommen, egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene. Der Thermeneintritt ist im Rahmen des Gesundheitstags gratis", sagt Edmund Friedl, Geschäftsführer der Therme Wien. "Besonders freut es uns, dass wir Skistar Lizz Görgl als Botschafterin für den Gesundheitstag gewinnen konnten. Sie gibt vor Ort Tipps und trainiert mit den Gästen", so Friedl weiter.Die bekannte Skifahrerin und staatlich geprüfte Trainerin für Athletik, Fitness und Koordination Lizz Görgl ist Botschafterin des Gesundheitstags und wird selbst vor Ort sein, um mit den Thermengästen zu trainieren und ihre Fragen zu beantworten. Als ehemalige Spitzensportlerin weiß sie, was für das eigene Wohlbefinden wichtig ist und gibt ihr Know-how weiter. Gemeinsam mit den Expertinnen und Experten der Therme Wien zeigt Lizz Görgl, wie die Gesundheit gestärkt und das Wohlbefinden gefördert werden können: Von Aqua-Gymnastik im Thermalwasser zur Mobilisierung und Aqua-Spinning für ein gelenkschonendes Ausdauertraining über Gruppentrainings in der Therme Wien Fitness bis hin zu Entspannungseinheiten zur Förderung der mentalen Gesundheit.Der Einlass ist um 16 Uhr, ab dann können alle Interessierten die Therme Wien kostenlos besuchen.Von 16:30 bis 19:30 Uhr gibt es Bewegungs- und Entspannungseinheiten mit Lizz Görgl (u. a. Aqua Spinning, Aqua Gymnastik, Kraft und Koordination). Zum Abschluss findet um 20:15 Uhr eine Frage- und Autogrammstunde statt.Im Rahmen der Gesundheitsstraße kann jeder Teilnehmer seine persönlichen Gesundheitswerte ermitteln. Untersucht werden u. a. Handkraft, Körperfett und Blutdruck. Fachärzte stehen für Beratungen rund um Kopf- und Rückenschmerzen zur Verfügung.Stündlich stehen kostenlose Gruppentrainingseinheiten mit Trainer der Therme Wien Fitness am Programm. Bis 21:00 Uhr kann außerdem der gesamte Fitnessbereich gratis getestet werden.