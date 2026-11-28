Die Streaming-Preise steigen und steigen. Netflix, Disney+ und andere Anbieter verlangen immer mehr Geld. Doch es gibt eine Alternative: Mit der kostenlosen Software Jellyfin kannst du dir dein eigenes "Netflix" bauen.
Jellyfin ist ein Open-Source-Medienserver, der auf einem PC, einem Homeserver oder einem NAS läuft. Die Software organisiert deine Filme, Serien und Musik mit Cover-Bildern, Beschreibungen und Metadaten - ganz wie bei den großen Streaming-Diensten.
Wie es bei heise online heißt, erscheint die persönliche Mediathek dank automatisierter Metadaten- und Vorschaubildersuche so schick wie Netflix. Außerdem gibt es zahlreiche Plugins, etwa einen Intro-Überspringer für Serien - eine Funktion, die bei kommerziellen Anbietern oft extra kostet.
Für alle, die nicht nur streamen, sondern auch zocken wollen, gibt es KDE Plasma Bigscreen. Das ist eine Oberfläche für TV-Geräte und Wohnzimmer-PCs, bei der Gaming und Streaming vereint werden. Android-Apps lassen sich einbinden, und die Steuerung funktioniert per Controller oder Fernbedienung.
Der große Vorteil gegenüber kommerziellen Diensten: Bei Jellyfin gibt es keinen Account-Zwang, keine Werbung und keine versteckten Kosten. Die Software ist komplett kostenlos und kann mit Themes nach den eigenen Wünschen angepasst werden.
Jellyfin-Apps gibt es für Windows, macOS, Linux, iOS, Android und Smart-TVs. Auch Apple TV und Amazon Fire TV werden unterstützt. So kannst du deine eigene Mediathek auf praktisch jedem Gerät genießen.