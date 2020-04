Gratis-Parken bleibt in Linz bis Mai erlaubt

Während andere Städte die gebührenpflichtigen Kurzparkzonen wieder aktiviert haben, darf man in Linz bis Anfang Mai gratis parken.

Die Corona-Krise hat für jene, die in Linz arbeiten und mit dem Auto fahren mussten eine Erleichterung gebracht. Die Kurzparkzonen in der Stadt waren nicht gebührenpflichtig und es wurde auch nicht kontrolliert.Während man in anderen Städten (etwa Wels), einen Schritt in Richtung Normalität geht und nun wieder Gebühren einhebt, wartet Linz noch zu.Erst ab dem 4. Mai sollen die Gebühren (1 Euro pro halbe Stunde) wieder eingehoben werden, dann wird auch wieder kontrolliert."Wir werden aber in der Woche davor auch entsprechend darauf hinweisen, damit niemand von der Wiedereinführung überrascht wird", betont der für die Kontrollen zuständige Stadtrat Michael Raml (FPÖ).Sollte es sich als notwendig herausstellen, kann die Wiedereinführung der Parkgebühren und Zeitlimits gegebenenfalls auch schon früher erfolgen. "Das ist etwa der Fall, wenn sehr viele Menschen in der Stadt parken und keine freien Stellplätze vorhanden sind", so Vize-Bürgermeister Markus Hein (FPÖ).