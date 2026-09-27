i Computer, Tastatur und Laptop Setup pixabay.com Trotz Microsoft-Sperre Gratis-Tool installiert Windows 11 auf alten PCs Mit dem kostenlosen Programm Flyoobe lässt sich Windows 11 auch auf Computern installieren, die laut Microsoft nicht dafür geeignet sind. Von Technik Heute 27.09.2026, 10:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Viele ältere Computer erfüllen die strengen Hardware-Anforderungen von Microsoft für Windows 11 nicht. Wer keinen TPM-Chip, kein Secure Boot oder einen älteren Prozessor hat, bekommt das neue Betriebssystem normalerweise nicht angeboten.

Doch das muss nicht das Ende sein. Das Gratis-Tool Flyoobe, der Nachfolger des beliebten Flyby11, kann diese Hardware-Sperren in den meisten Fällen umgehen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Die Software nutzt dabei einen Trick beim Installationsprozess, heißt es auf chip.de. Version 3 bringt eine neue "rote Liste" mit empfehlenswerten Einstellungen, die Nutzer nach der Installation ganz einfach vornehmen können.

Windows 11 nach Wunsch anpassen

Flyoobe kann aber noch mehr, als nur die Sperre zu umgehen. Das Tool ermöglicht es, Windows 11 gleich bei der Einrichtung zu personalisieren - vom Nutzernamen bis zur Hintergrundfarbe ist alles möglich.

Ein besonderes Goodie gibt es auch für alle, die bei Windows 10 bleiben wollen: Über das Tool lassen sich erweiterte Sicherheitsupdates aktivieren, die ein Jahr über das offizielle Support-Ende hinaus laufen.

Was du beachten solltest

Laut Microsoft erhalten Geräte mit inoffiziell installiertem Windows 11 möglicherweise keine Updates. In der Praxis bekommen die meisten Systeme aber derzeit noch die monatlichen Sicherheitsupdates.

Die Bilder des Tages i ?

Eine Einschränkung gibt es: Die sogenannte POPCNT-Anforderung der CPU kann nicht umgangen werden. Diese Funktion wird allerdings seit etwa 2010 von den meisten Prozessoren unterstützt.