i Apple-Technologie und Geräte pixabay.com Speicherplatz zurück Gratis-Tool löscht Apple-KI vom Mac Apple Intelligence belegt bis zu 30 GB auf dem Mac. Ein kostenloses Open-Source-Tool löscht die KI-Funktionen komplett und gibt den Speicher frei. Von Technik Heute 11.10.2026, 18:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit macOS 27 hat Apple seine KI-Funktionen tief ins System integriert. Die Modelle werden nach der Installation automatisch heruntergeladen und lassen sich nicht mehr einfach per Schalter deaktivieren. Das Problem: Sie fressen ordentlich Speicherplatz.

Offiziell belegt Apple Intelligence zwischen acht und 14 Gigabyte. Einige Nutzer berichten aber, dass auf ihrem Mac teils über 30 GB durch die KI-Funktionen belegter Speicherplatz angezeigt wurde. Wer die KI nicht nutzt, wollte den Platz bisher vergeblich zurückholen.

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Open-Source-Tool schafft Abhilfe

Jetzt gibt es eine Lösung: Das Gratis-Tool "Remove-Mac-AI" entfernt nach Angaben von t3n unter Berufung auf Caschys Blog alle Apple-Intelligence-Modelle restlos vom Mac. Es verhindert auch, dass macOS die Daten automatisch wieder herunterlädt.

Das Tool wird über die Kommandozeile bedient und ist auf GitHub zum Download verfügbar. Die Änderungen lassen sich auch wieder rückgängig machen. Einzelne Bereiche können vom Abschalten ausgenommen werden.

Das musst du wissen

Wer Apple Intelligence komplett entfernt, verliert allerdings auch Funktionen wie die Schreib-Tools, Zusammenfassungen und die erweiterten Siri-Features. Die klassische Diktierfunktion bleibt aber laut dem Entwickler erhalten.

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Wichtig: Da es sich um fremde, nicht von Apple signierte Software handelt, gilt wie immer: Nutzung auf eigene Gefahr. Auch könnte Apple mit einem Update dem Tool einen Riegel vorschieben.