StartseiteLifeTechnik
Apple-Technologie und Geräte
Apple-Technologie und Geräte
pixabay.com
Speicherplatz zurück

Gratis-Tool löscht Apple-KI vom Mac

Apple Intelligence belegt bis zu 30 GB auf dem Mac. Ein kostenloses Open-Source-Tool löscht die KI-Funktionen komplett und gibt den Speicher frei.
Technik Heute
Von Technik Heute
11.10.2026, 18:07
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Mit macOS 27 hat Apple seine KI-Funktionen tief ins System integriert. Die Modelle werden nach der Installation automatisch heruntergeladen und lassen sich nicht mehr einfach per Schalter deaktivieren. Das Problem: Sie fressen ordentlich Speicherplatz.

Offiziell belegt Apple Intelligence zwischen acht und 14 Gigabyte. Einige Nutzer berichten aber, dass auf ihrem Mac teils über 30 GB durch die KI-Funktionen belegter Speicherplatz angezeigt wurde. Wer die KI nicht nutzt, wollte den Platz bisher vergeblich zurückholen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Open-Source-Tool schafft Abhilfe

Jetzt gibt es eine Lösung: Das Gratis-Tool "Remove-Mac-AI" entfernt nach Angaben von t3n unter Berufung auf Caschys Blog alle Apple-Intelligence-Modelle restlos vom Mac. Es verhindert auch, dass macOS die Daten automatisch wieder herunterlädt.

Das Tool wird über die Kommandozeile bedient und ist auf GitHub zum Download verfügbar. Die Änderungen lassen sich auch wieder rückgängig machen. Einzelne Bereiche können vom Abschalten ausgenommen werden.

Auch interessant

Apple zeigt neue Macs mit gewaltigem Temposchub
MacBook Neo 2: Das erwartet Apple-Fans 2027
Neue Apple-Updates sind da: Wer sie bekommt, wer nicht

Das musst du wissen

Wer Apple Intelligence komplett entfernt, verliert allerdings auch Funktionen wie die Schreib-Tools, Zusammenfassungen und die erweiterten Siri-Features. Die klassische Diktierfunktion bleibt aber laut dem Entwickler erhalten.

Wichtig: Da es sich um fremde, nicht von Apple signierte Software handelt, gilt wie immer: Nutzung auf eigene Gefahr. Auch könnte Apple mit einem Update dem Tool einen Riegel vorschieben.

tec,11.10.2026, 18:07
Mehr zum Thema
AppleKünstliche IntelligenzMacOSSpeicher
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote