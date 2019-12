"Chaos wie in Wien": Graz lässt keine E-Scooter zu

In Graz wird es keinen kommerziellen Verleih von E-Scootern geben. Das gab Bürgermeister Siegfried Nagl am Mittwoch bekannt.

Zweifel an Nachhaltigkeit

In Graz wird es keinen kommerziellen E-Scooter-Verleih geben. Entsprechende Anträge von Firmen werden keine positiven Bescheid erhalten. Das gab das Grazer Führungsduo, Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) und Mario Eustaccio (FPÖ) am Mittwoch bekannt.Ein Grund dafür ist das befürchtete Chaos. Unter Verweis auf die Bundeshauptstadt hieß es, dass man chaotische Bilder kenne, wo E-Scooter auf öffentlichen Gehwegen, Straßen und Plätzen herumliegen. Das sei für ältere Menschen und Personen mit Einschränkungen eine "unvertretbare Hürde".Auch das Umweltamt zweifelt an der Nachhaltigkeit dieser Methode. Auf Grund des "rauen" Umgangs hätten die Scooter nur eine kurze Lebensdauer, was zu einem hohen verbrauch an Ressourcen führe. Daran will sich die Stadt Graz nicht beteiligen.Zweifel hat man überdies an der Umweltfreundlichkeit. Das Umweltamt argumentiert, dass nicht der motorisierte Individualverkehr, sondern Fußwege und die Fortbewegung mit den Öffis ersetzt werde. Neben dem Umweltamt zeigt sich auch das Kuratorium für Verkehrssicherheit skeptisch. Allen voran ortet man zusätzliches Konfliktpotenzial auf den Radwegen.Graz ist mit dem Nein zu E-Scootern ein Vorreiter in Österreich. International gebe es mit Mailand oder New York Verbündete. Einer privaten Anschaffung von E-Scootern steht die Entscheidung übrigens nicht im Wege.