Grazer von Frauen-Pöbler ins Krankenhaus geprügelt

In der Nacht auf Sonntag wurde ein 32-Jähriger von einem Unbekannten brutal verprügelt, als er sich schützend vor zwei Frauen stellte.

Alles begann etwa zwischen drei und vier Uhr früh vor einem Würstelstand am Grazer Hauptplatz: "Er hat zwei Damen beschimpft, da hab ich mich eingemischt", erzählt Knut G. gegenüber der "Kleinen Zeitung".Die beiden Männer lieferten sich erst einen verbalen Schlagabtausch, ehe der Unbekannte zuschlug. Nach der Attacke nahm der Mann aber die Beine in die Hand und flüchtete – nur um wenige Minuten später zurückzukehren. Brutal ging er erneut hinterrücks auf Knut G. los.Erst im Krankenhaus offenbarte sich das Ausmaß des Angriffs: Die Nase des Grazers war völlig zertrümmert und er hatte Frakturen an Jochbein, einer Augenhöhle und einem Finger erlitten."Der Schädel dröhnt immer wieder, wenn die Schmerzmittel nachlassen", so Knut G. zur "Kleinen Zeitung". Dem Steirer mussten drei Platten eingesetzt werden, weitere Operationen folgen.Kurz nach der Attacke startete die Freundin des Opfers einen Zeugenaufruf auf Facebook, woraufhin sich rasch weitere Augenzeugen meldeten, die von der Polizei einvernommen wurden.