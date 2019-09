Green Day rocken 2020 das Wiener Happelstadion

Mit Green Day, Weezer und Fall Out Boy steht das erste ganz große Open Air Highlight des kommenden Sommers fest.

So unglaublich es klingt, aber der nächste Sommer hört sich ein bisschen nach Punkrock an. Jetzt zumindest. Denn am Dienstag platzte eine historische Konzertbombe, die es so noch nicht gegeben hat.Green Day, Weezer und Fall Out Boy haben sich zusammengetan, um die Welt zu erobern. Oder zumindest die Welt zu betouren. Die drei großen Punkrock-Institutionen gaben bekannt, dass sie kommendes Jahr auf die "Hella Mega-Tour gehen werden. die führt sie am 21. Juni auch nach Wien, und zwar ins Ernst-Happel-Stadion.Gleichzeitig mit der konzertanten Ankündigung veröffentlichten alle drei Bands neue Songs und kündigten baldige Releases von neuen Alben an.Tickets für das erste große Konzerthighlight 2020 gibt es ab dem 20. September zu kaufen.