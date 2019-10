Kim Kardashian will Greta zum Abendessen treffen

Reality-TV-Star Kim Kardashian outete sich als großer Fan von der jungen Klimaaktivistin Greta Thunberg.

Nicht nur Stars wie Heidi Klum und Prinz Harry zeigen sich begeistert von Greta Thunberg. Auch Kim Kardashian ist ein großer Fan der jungen Klimaaktivistin."Sie ist so ein wunderbares, junges Mädchen, und so tapfer und mutig sich diesen Erwachsenen zu stellen, die sehr beängstigend sein können. Ihre Ehrlichkeit und Offenheit ist genau das, was wir brauchen", meinte die Reality-TV-Darsteller beim Weltkongress für Informationstechnologie.Außerdem verriet Kim, dass sie sich liebend gerne mit ihr zum Abendessen treffen würde. Auch die Eltern der jungen Aktivistin möchte die 38-Jährige kennen lernen. Als Social-Media-Expertin würde sie ihnen gerne ein paar Tipps mit auf den Weg geben.