Greta Thunberg warnt vor "falschen Gretas"

Auf Facebook haben andere Personen versucht, sich als Greta Thunberg (16) auszugeben oder behaupteten, sie zu vertreten.

Die schwedische "Fridays For Future"-Gründerin warnte am Freitag auf ihrer Facebookseite vor Leuten, die vorgeben, sie zu sein. "Es ist mir aufgefallen, dass einige Leute versucht haben, mich zu verkörpern oder fälschlicherweise behaupten, dass sie mich ‚vertreten', um mit politischen Führern, berühmten Schauspielern, Sängern und Musikern in Kontakt zu kommen", schrieb die 16-Jährige, die sich gerade in den USA aufhält.Sie entschuldigt sich bei allen, die in die Irre geführt wurden. Die gute Nachricht dabei sei aber, dass ihre Arbeit einen Eindruck hinterlasse. „Aktivismus funktioniert. Wir sehen uns auf den Straßen!"