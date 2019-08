"Grey's Anatomy"-Star hat Ja gesagt

Eine Tochter haben Camilla Luddington und Matthew Alan bereits, nun sind sie auch verheiratet.

In "Grey's Anatomy" ist Camilla Luddington (35) als Dr. Jo Wilson im Einsatz und lässt sich von Kinderarzt Alex Karev (Justin Chambers) einen Ring an den Finger stecken. Privat ist die Aktrice mit ihrem Schauspielkollegen Matthew Alan (36) liiert. Im April 2017 brachte Camilla ihre Tochter Hayden zur Welt. Zum Jahreswechsel hielt Matthew um ihre Hand an, nun läuteten endlich die Hochzeitsglocken."Ich habe Matt immer gesagt, dass ich einfach nur den Ozean sehen wollte, das war mein großer Wunsch", hatte Camilla vorab über die Trauung geschwärmt ( via "People" ). Geheiratete wurde daher an der kalifornischen Küste. Die Zeremonie fand am 17. August im engstem Kreis statt. Nur 70 Freunde und Verwandte des Paares waren anwesend. Aus dem Seattle Grace Hospital stand Camillas früherer Co-Star Jessica Capshaw auf der Gästeliste."Wir sind einfach bereit, diese verdammte Sache durchzuziehen", freute sich Camilla auf die Hochzeit. "Wir fühlen uns gewissermaßen schon verheiratet, weil wie eine Zwei-Jährige haben. Aber für uns hat es etwas Romantisches, diese Familie durch eine Zeremonie zu stärken, bei der auch Hayden mit dabei ist. Um ehrlich zu sein, bin ich einfach aufgeregt, in die neue Routine des Ehelebens einzutauchen."Camilla verzichtete darauf, die Hochzeitsfeier auf Instagram auszuschlachten. Im Gegenteil, kein einziges Bild der Trauung ist auf ihrem Account zu finden. Vielleicht liefert sie ihren Fans ja später noch den einen oder anderen Schnappschuss nach.(lfd)