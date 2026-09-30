i Jesse Williams bei den Filmfestspielen 2025 in Venedig. REUTERS Jesse Williams Baby-News! "Grey's Anatomy"-Star zum dritten Mal Papa Jesse Williams und seine Partnerin Alejandra Onieva haben ihr erstes gemeinsames Kind bekommen. Für den Schauspieler ist es bereits das dritte. Von Heute Entertainment 30.09.2026, 08:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Große Freude bei Jesse Williams (45)! Der "Grey's Anatomy"-Star und seine Partnerin Alejandra Onieva (34) haben ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt begrüßt. Die frohe Nachricht verpackte der Schauspieler auf humorvolle Art.

In einem Video zitiert er eine Filmzeile: "Englisch! Englisch, ich will, dass mein Sohn Englisch spricht. Schlimm genug, dass er Hector heißt." Ob das Baby tatsächlich ein Junge ist und wirklich so heißt, ist noch nicht offiziell bestätigt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Laut rtl.de haben die frischgebackenen Eltern bislang keine offiziellen Angaben zu Geschlecht und Namen des Kindes gemacht. Die Geburt wurde von beiden mit Social-Media-Posts angedeutet.

Stolze Mama zeigt erste Bilder

Auch Onieva ließ ihre Follower an ihrem Glück teilhaben. In ihrer Instagram-Story zeigte sie ein kurzes Video, in dem sie mit den winzigen Füßchen des Neugeborenen spielt. Das Gesicht des Kindes bekamen die Fans dabei nicht zu sehen.

Liebe begann am Filmset

Die beiden lernten sich 2024 am Set der Prime-Video-Serie "Hotel Costiera" in Italien kennen und lieben. Im September 2025 wurden sie erstmals händchenhaltend in Mailand gesichtet. Die Schwangerschaft wurde im Mai dieses Jahres bekannt.

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

Für Williams ist es das dritte Kind. Aus seiner früheren Ehe hat er bereits zwei Kinder. Die aus Madrid stammende Onieva feiert mit diesem Baby ihren ersten Nachwuchs.