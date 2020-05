Griechenland verlängert Quarantäne über Asyllager

Die Quarantäne über die Lager für Asylwerber in Griechenland wird bis mindestens 21. Mai verlängert. Über die Lager wurde wegen der Corona-Gefahr strikte Ausgangssperre verhängt.

Griechenland hat die strengen Ausgangsbeschränkungen über die Flüchtlingslager im Land und auf den Inseln bis mindestens 21. März verlängert. Das gab die griechische Regierung – ohne Angabe konkreter Gründe – am Sonntag bekannt.Das EU-Land hat strenge Corona-Maßnahmen über die Flüchtlingslager im Land verhängt, diese aber seit Montag langsam gelockert. Nun verschärft man die Maßnahmen wieder.In ganz Griechenland wurden bisher insgesamt 2.710 bestätigte Corona-Fälle sowie 151 Todesfälle bestätigt worden. In den Flüchtlingslagern auf den ägäischen Inseln sind bisher keine Corona-Fälle festgestellt worden. In zwei Flüchtlingslagern auf dem griechischen Festland gab es jedoch Infektionen.