Großbrand in Tischlerei: Feuerwehrmann verletzt

Die Tischlerei wurde zum Raub der Flammen. Bild: FF Königstetten

In Zeiselmauer (Bez. Tulln) geriet in der Nacht auf Dienstag eine Tischlerei in Brand, rund 150 Florianis standen im Großeinsatz.

Die höchste Alarmstufe (B4) wurde in der Nacht auf Dienstag bei einem Brand in Zeiselmauer ausgerufen. Eine Tischlerei begann gegen 1:30 Uhr zu brennen, schnell entwickelte sich ein Inferno.



Insgesamt rund 150 Einsatzkräfte von elf Feuerwehren rückten aus, konnten den Brand eindämmen. Die Tischlerei brannte aber völlig nieder, die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden an.



Dabei wurde ein Feuerwehrmann unbestimmten Grades verletzt. Er wurde vor Ort von der Rettung behandelt. Die Polizei hat indes die Brandermittlungen aufgenommen.