Großeinsatz wegen Feuer in Adeg-Supermarkt

Weil der Brandmelder rechtzeitig angeschlagen hatte, konnte ein Großbrand beim AGM – Adeg Großmarkt in St. Pölten-St. Georgen verhindert werden.

Brenzlige Situation in den frühen Morgenstunden des Montag gegen 4.45 Uhr im St. Pöltner Stadtteil St. Georgen: Im AGM, dem Adeg-Großmarkt, schlug plötzlich die Brandmeldeanlage an, die Florianis machten sich auf den Weg zum Routine-Einsatz.Oftmals handelt es sich in so einem Fall um Fehlalarme, weil die Melder schlecht gewartet werden bzw. schlagen die Anlagen aufgrund anderer Ursachen wie beispielsweise Staub an.Doch nicht in diesem Fall: In der Zwischendecke des Supermarktes war Feuer ausgebrochen, die Alarmstufe wurde umgehend erhöht, weitere Florianis aus St. Georgen, St. Pölten-Stadt, Ochsenburg, Spratzern und auch Wilhelmsburg nachalarmiert."Mit Hilfe von schwerem Atemschutz wurde die Deckenverkleidung von beiden Seiten entfernt, um zu dem Brandherd vorzudringen. Dieser konnte rasch geloscht und unter Kontrolle gebracht werden. Verletzt wurde niemand", berichten die St. Georgener Feuerwehrmitglieder.Weiters wird hervorgehoben: "Bei diesem Einsatz hat sich wieder gezeigt, wie wichtig gut gewartete Brandmeldeanlagen sind. Mit Hilfe solcher automatischen Anlagen kann und konnte ein Großschadensereignis verhindert werden."Als Ursache für den Brand wird ein durch den Wind umgefallener Scheinwerfer am Vordach vermutet. Die heißen Scherben dürften die Flammen entzündet haben.