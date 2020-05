Großbrand verschlingt 200-Meter-Wolkenkratzer

In dem 48 Stockwerke zählenden Wohnturm in den Vereinigten Arabischen Emiraten brach am Dienstagabend ein Großbrand aus. Mindestens sieben Menschen wurden verletzt.

Wie eine 190 Meter hohe Fackel füllte der leuchtende Schein des Großbrandes am Montagabend die Skyline der Stadt Schardscha (Sharjah) nahe Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten.Aus unbekannter Ursache war sogenannten Abbco Tower, einem 48 Stockwerke hohen, 2006 eröffneten Wohnturm, ein Feuer ausgebrochen, das sich schnell über die Fassade ausbreitete. Spektakuläre Videoaufnahmen von Augenzeugen zeigen das Flammenmeer.Fünf Gebäude in direkter Umgebung des brennenden Wolkenkratzers mussten von der Feuerwehr evakuiert werden. Mehrere in dessen Nähe abgestellte Fahrzeuge wurden durch brennende Trümmerteile beschädigt, die aus großer Höhe herabhagelten.Trotz aller Widrigkeiten soll es der Feuerwehr gelungen sein, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Das berichtet "Al Jazeera" am Abend. Die Bewohner hatten großes Glück und konnten rechtzeitig ins Freie flüchten, ehe das ganze Gebäude in Flammen aufging. Trotzdem, mindestens sieben Menschen mussten Behördenangaben zufolge mit leichten Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden.