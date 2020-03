Großer Ansturm auf LASK-Flieger nach Manchester

Am Spieltag nach Manchester, kurz nach der Partie wieder zurück. Für den LASK-Hit in England bietet "Wiesinger"-Reisen Fanflüge für 595 Euro an. Drei Flieger sind schon voll.

Stadtrundfahrt ist dabei

Es ist das Traumlos schlechthin! Der LASK trifft im Achtelfinale der Europa League auf Top-Klub Manchester United.Nach dem Hinspiel am 12. März geht es für Kapitän Gernot Trauner und Co. nach England. Und mit im Gepäck haben die Schwarz-Weißen auch zahlreiche Fans.Der Ansturm auf den Auftritt der Linzer im "Theatre of Dreams", wie die Heimstätte der Red Devils genannt wird, ist riesig. "Bei uns steht das Telefon kaum noch still. Wir bekommen laufend Anfragen", so Werner Wiesinger, Geschäftsführer bei "schöner reisen mit Wiesinger", im "Heute"-Gespräch.Das Reiseunternehmen mit Sitz in Schwertberg (Bez. Perg) organisierte seit vergangenem Wochenende mehrere Flieger nach Manchester. "Drei Flugzeuge mit je 180 Passagieren sind bereits voll. An einem vierten Flieger wird derzeit noch gearbeitet", verrät Wiesinger.Das Fan-Package beinhaltet den Flug, das Ticket für das Match im Auswärtssektor, den Flughafen-Transfer sowie eine Panorama-Stadtrundfahrt. Kostenpunkt: 595 Euro.Abflug vom Linzer Airport ist am Spieltag (19. März) um ca. 10 Uhr. Nach der Ankunft in Manchester geht es mit dem Bus ins Zentrum. Danach können bei einer Panorama-Stadtrundfahrt die wichtigsten Plätze der Stadt besichtigt werden.Nach der Partie geht es dann direkt zurück zum Flughafen. Ankunft in der Heimat wird dann voraussichtlich gegen 5.30 Uhr sein.Für die Mitreisenden hat sich Wiesinger auch ein besonderes Zuckerl einfallen lassen. So werden auch Ex-LASK-Goalie Josef "Pepi" Schicklgruber und Hannes Reinmayr, beide kickten mit Sturm Graz bereits im Old Trafford, mit an Bord sein.Noch stehen einige Plätze zur Verfügung. Bis kommenden Mittwoch können sich Fans ein Ticket für die Reise im "Wiesinger-Flieger" nach Manchester sichern.Infos zum Trip nach England gibt es hier