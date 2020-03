Großer Brand in Lager von Gewerbebetrieb

Eine Gasflasche explodierte, meterhohe Flammen schossen aus dem Lager, Tiere mussten aus einem Stall gerettet werden – Großeinsatz für die Feuerwehr heute in Breitenau!

Um 15 Uhr wurden am heutigen Dienstag die Feuerwehren Breitenau, Neunkirchen-Stadt und Schwarzau am Steinfeld zu einem Brandeinsatz der Alarmstufe 3 nach Breitenau (Bezirk Neunkirchen) alarmiert. Bereits auf der Anfahrt ins Feuerwehrhaus war von den Florianis der dunkle Rauchpilz von mehreren Kilometern sichtbar.Beim Eintreffen der ersten Kräfte war die Neunkirchnerstraße im Ortskern von Breitenau durch dichten Rauch komplett eingehüllt. Meterhohe Flammen schlugen aus einem Lager eines Gewerbebetriebes. Durch den drehenden, böigen Wind wurden die Flammen auf ein Wohnhaus des Grundstückes, ein Wohnhaus am Nachbargrundstück sowie ein weiteres Gebäude auf der anderen Seite gedrückt.Umgehend wurde ein umfassender Löschangriff von mehreren Seiten gestartet und weitere drei Feuerwehren zur Unterstützung nachalarmiert. Nur mit Mühe konnte ein vollständiges Übergreifen auf die Gebäude links und rechts vom Brandobjekt verhindert werden. In der Erstphase explodierte eine im in Brand stehenden Lager befindliche Gasflasche.Weitere Gasflaschen konnten von den Feuerwehreinsatzkräften geborgen und gekühlt werden. Durch die enorme Abstrahlwärme wurde die Fassade des linken Nachbargebäudes (ein Wohnhaus) in Mitleidenschaft gezogen. Ein noch größerer Schaden konnte allerdings verhindert werden. Vom rechten angrenzenden Gebäude wurden mehrere Ziegen und Kaninchen in Sicherheit gebracht.Die Atemschutztrupps am Boden wurden durch eine Drehleiter und einen Hubsteiger von oben bei den Löscharbeiten unterstützt. Erschwerend kam der ständig drehende Wind hinzu, welcher die Einsatzkräfte auf der Neunkirchnerstraße immer wieder in dichten Rauch hüllte. Gegen 17.30 Uhr konnten die ersten Einsatzkräfte von der Einsatzstelle abgezogen werden.Die Brandursache sowie der entstandene Schaden sind unbekannt und werden von der Polizei ermittelt. Im Einsatz standen sechs Feuerwehren mit 18 Fahrzeugen und 91 Mitgliedern. Weiters waren das Rote Kreuz Neunkirchen und die Polizei vor Ort.