Großer Einsatz am Bahnhof in Wien-Meidling

Feuerwehr-Einsatz am Bahnhof Meidling.

Am Donnerstagnachmittag kam es rund um den Bahnhof Meidling zu Verzögerungen und Staus. Grund dafür war ein Brand in einem Tunnel.

Feueralarm am Bahnhof Meidling: In einem Tunnel fing gegen 16.45 Uhr eine technische Anlage an zu brennen. Sofort rückten mehrere Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr zum Einsatz aus.Vor Ort konnten die Feuerwehrmänner die Flammen rasch unter Kontrolle bringen und ablöschen. Gegen 16.45 Uhr war der Einsatz dann beendet. Rund um den Meidlinger Bahnhof kam es aufgrund des Einsatzes zu Staus und Verzögerungen. Verletzte gab es glücklicherweise keine.