Großglockner bleibt wohl bis Juni "geschlossen"

Das vorsichtige Hinauffahren der österreichischen Wirtschaft hat begonnen, der für Österreich so wichtige Tourismus soll schrittweise folgen.So sind die Bundesgärten und die Villacher Alpenstraße für die Bewegung an frischer Luft und das Erfahren der Natur - unter Einhaltung von Abständen und Auflagen - ab jetzt wieder möglich. Dennoch: Die Großglockner Hochalpenstraße und die Krimmler Wasserfälle können vorerst (noch) nicht geöffnet werden.Der endgültige Startschuss für die Eröffnung der Sommersaison dieser touristischen Leuchttürme für die Regionen der Hohen Tauern in Kärnten, Salzburg und Tirol ist noch ungeklärt. Neben den jeweils geltenden und möglicherweise auch in den Sommer hineinreichenden Covid-19-Regelungen, sowie Ausgangs- und Reisebeschränkungen, sind jedenfalls auch noch gesellschaftsrechtliche Organbeschlüsse notwendig. Da mit diesen Beschlüssen erst ab 20. Mai 2020 zu rechnen ist, wäre eine Öffnung – sofern diese von den Eigentümern genehmigt wird – frühestens ab Anfang Juni möglich.