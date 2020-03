Größter Alzheimer-Experte Italiens stirbt an Corona

Ivo Cilesi, der prominenteste Alzheimer-Experte Italiens ist an den Folgen des Coronaviruses gestorben, wie am Dienstag bekannt wurde.

Der Coronavirus breitet sich weiter in Österreich aus. Inzwischen gibt es hier bereits 21 Infizierte . In Italien gibt es unterdessen bereits ein weiteres (prominentes) Todesopfer des Virus zu beklagen.Ivo Cilesi, der größte italienische Alzheimer-Experte, der neue Therapien für die Demenz-Krankheit entwickelte, ist im Alter von 61 Jahren am Virus verstorben, wie am Dienstag bekannt wurde. Cilesi wurde wegen Atembeschwerden ins Spital von Parma eingeliefert. Ein Corona-Test verlief positiv. Der Mediziner starb jedoch an den Folgen der Virusinfektion.Cilesi stammt aus Genua, lebte aber in der Gegend von Bergamo. Er gilt als einer der Pioniere auf dem Gebiet der Alzheimer-Therapie. Zahlreiche Organisationen und Stellen sprachen bereits ihre Bestürzung über den Verlust Cilesis aus.