Großvater überfährt zweijähriges Enkerl – tot

Ein tragischer Unfall auf einem Bauernhof in Oberbayern endete für ein erst zwei Jahre altes Mädchen tödlich. Es wurde von seinem Opa mit einem Traktor überrollt.

Es gibt Dinge, die kann und will man sich nicht einmal in den schwärzesten Stunden ausmalen – den Tod eines geliebten Familienmitglieds verursacht zu haben, ist mit Sicherheit eines davon.Ein solches Unglück ereignete sich am Montagvormittag in der oberbayrischen Gemeinde Peiting, knapp 60 Kilometer südwestlich von München. Kurz nach 9 Uhr wollte ein Großvater seinen Traktor rückwärts aus einer Scheune steuern, übersah dabei aber seine erst zwei Jahre alte Enkeltochter.Die schwere Maschine überrollte das Kind und verletzte es so schwer, dass alle Bemühungen des Notarztes es nicht mehr retten konnte. Das Mädchen starb noch am Unfallort an den Folgen seiner schweren Verletzungen. Die Angehörigen mussten von einem Kriseninterventionsteam psychologisch betreut werden.