i Handy-Sicherheit und Datenschutz pixabay.com Wichtige Sicherheitsfunktion Grüner Punkt am Handy: Das musst du wissen Ein grüner Punkt in der Handy-Statusleiste zeigt an, wenn Kamera oder Mikrofon aktiv sind. So erkennst du heimliche App-Zugriffe. Von Technik Heute 20.10.2026, 19:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sowohl bei iPhones (ab iOS 14) als auch bei Android-Geräten (ab Android 12) gibt es eine wichtige Datenschutzfunktion: Ein grüner Punkt in der Statusleiste zeigt an, dass gerade Kamera oder Mikrofon verwendet werden. Bei einigen Android-Handys wird auch der GPS-Standort damit angezeigt.

Das ist zunächst ganz normal, wenn du etwa telefonierst, einen Videoanruf machst oder fotografierst. Kritisch wird es jedoch, wenn der Punkt ohne erkennbaren Grund aufleuchtet. Dann könnte eine App im Hintergrund auf deine Sensoren zugreifen - im schlimmsten Fall sogar Schadsoftware.

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Wenn du auf den Punkt tippst oder die Statusleiste nach unten ziehst, siehst du sofort, welche App gerade Zugriff hat, wie CHIP.de schreibt. Bei iPhones findest du diese Information im Kontrollzentrum, bei Android im Privatsphäre-Dashboard.

Grün und Orange haben unterschiedliche Bedeutung

Beim iPhone gibt es zwei verschiedene Farben: Ein grüner Punkt bedeutet, dass eine App die Kamera nutzt (möglicherweise zusammen mit dem Mikrofon). Ein oranger Punkt hingegen zeigt an, dass ausschließlich das Mikrofon aktiv ist.

Die farbigen Indikatoren wurden eingeführt, nachdem bekannt wurde, dass einige Apps heimlich Daten sammelten und verkauften - darunter sogar simple Taschenlampen-Apps. Apple und Google reagierten darauf mit dieser Sicherheitsfunktion.

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Was tun, wenn der Punkt grundlos leuchtet?

Falls dir auffällt, dass die Punkte leuchten, obwohl du weder Kamera noch Mikrofon aktiv nutzt, solltest du in die Systemeinstellungen gehen. Dort kannst du prüfen, welchen Apps du Kamera- und Mikrofonzugriff erlaubt hast - und verdächtigen Apps die Berechtigungen entziehen.