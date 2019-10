Kurz: "Das wird länger dauern als mit der SPÖ"

Am Freitag ist das Winterpalais des Finanzministeriums wieder Schauplatz von Sondierungsgesprächen. Das Kurz-Sextett trifft auf die Verhandler der Grünen.

"Das wird länger dauern"

Wie es kann und wie es wird

Gespräche in "großer Runde"

Sie kennen sich hier mittlerweile aus: Zum zweiten Mal schon treffen die Parteien im Winterpalais des Finanzministeriums zu Sondierungsgesprächen aufeinander."Wir werden einerseits inhaltliche Schnittmengen besprechen und andererseits atmosphärisch ausloten, ob hier Interesse zu einer Regierungszusammenarbeit besteht", so Kurz vor Beginn der Gespräche mit den Grünen und den Neos am Freitag.Alle Gesprächspartner erwarten sich von dieser zweiten Runde in größerem Kreis sehr viel. Klarheit soll sie bringen, einen Überblick über Gemeinsamkeiten und eine Idee, wie Trennendes überwunden werden kann.Die ÖVP im Speziellen muss sich zudem entscheiden, mit welcher Partei sie in echte, exklusive Koalitionsverhandlungen eintreten will. Hoffnungen, dass das nach dem heutigen Freitag schon der Fall sein wird, enttäuscht Kurz schon zu Beginn der Gespräche."Das wird länger dauern als mit der Sozialdemokratie. Nachdem das zwei Parteien sind, die noch nie auf Bundesebene regiert haben und die noch nie mit uns (der ÖVP, Anm.) zusammengearbeitet haben. Ich ersuche Sie um Verständnis, dass das wahrscheinlich etwas mehr Runden und etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen wird", sagte Kurz.Er will sich aber bemühen, "Qualität mit Tempo" zu verbinden, sagt er.Bei seiner Ankunft im Winterpalais formulierte Werner Kogler eine für ihn untypisch kurze Definition, was denn nun der Unterschied zwischen Sondierungsgesprächen und Koalitionsverhandlungen ist."Sondierungen sind dazu da, zu schauen, wie es gehen. Regierungsverhandlungen wären dann dafür da, wie es gehen", meinte er. Fragen wollte er im Vorfeld keine beantworten.Diesmal haben Kurz und Kogler Verstärkung mitgebracht. Auf-Seite verhandeln neben Kurz noch Elisabeth Köstinger, Gernot Blümel, Margarete Schramböck, Gernot Blümel, August Wöginger und Stefan Steiner.-Chef Werner Kogler wird am Freitagvormittag von Birgit Hebein, Rudi Anschober, Leonore Gewessler, Josef Meichenitsch und Alma Zadic unterstützt.Auch dierücken zu Mittag mit einem Sechserteam an: Beate Meinl-Reisinger hatte Unterstützung von Andrea Klambauer, Nikolaus Scherak, Sepp Schellhorn, Nick Donig und Robert Luschnik.Die Sondierungsgespräche mit derfanden schon am Donnerstag statt. Es waren aus Sicht von Parteichefin Pamela Rendi-Wagner die letzten. Ab sofort will sie nur noch exklusiv verhandeln. Diewar gar nicht zu den vertiefenden Sondierungsrunden eingeladen worden, weil sie sich nach wie vor auf Oppositionskurs sieht.