Grüne Welle schwappt auch über die Schweiz

Nicht nur in Österreich konnten die Grünen bei der Nationalratswahl massiv zulegen. Am Sonntag wählte die Schweiz, es zeichnet sich ein ähnliches Ergebnis ab.

Nach dem Rechtsrutsch vor vier Jahren erwarten manche Beobachter in der Schweiz bei der Wahl am Sonntag einen Linksrutsch. Mit Blick auf die letzten kantonalen Wahlen und die Umfragen im Vorfeld könnte die Stunde der Ökoparteien schlagen. Fraglich war, ob die SVP das Rekordergebnis von 2015 halten kann.Die erste Hochrechnung um 16 Uhr bestätigte eine grüne Welle für die Schweiz: Die Grünen legen 5,6 Prozent zu, die Grünliberale Partei Schweiz (GLP) 2,9 Prozent, die christlichdemokratische Volkspartei (CVP) 0,4 Prozent. Die Liberalen (FDP) verliert 1,2 Prozentpunkte, die Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 2,4 Punkte und die Schweizerische Volkspartei (SVP) 3,1 Punkte.SP-Nationalrätin Nadine Masshardt erklärt den Stimmenverlust der SP gegenüber SRF wie folgt: "Es ist tatsächlich so, dass das Klima dieses Jahr ein so großes Thema war, dass die Parteien, die Grün im Namen haben, mehr Stimmen als wir geholt haben. Auch wenn wir uns ebenso für Klimaschutz-Anliegen einsetzen." GLP-Präsident Jürg Grossen findet diese Erklärung etwas zu kurz gegriffen. Der Trend habe schon zuvor bestanden.Nach dem prognostizierten deutlichen Wahlsieg der Grünen prescht die Partei bereits mit Forderungen vor. "Die Grünen rufen alle politischen Kräfte dazu auf, an einem gemeinsamen Klimagipfel mit der Wissenschaft eine dringliche Klimastrategie zu beschließen, welche die Treibhausgase rasch und ambitioniert senken kann", heißt es in einer Mitteilung. Außergewöhnliche Situationen verlangten nach außergewöhnlichen Maßnahmen.SVP 26,3 % (-3,1)SP 16,5 % (-2,3)FDP 15,2 % (-1,2)Grüne 12,7 % (+5,6)CVP 12 % (+0,4)GLP 7,6 % (+3)Übrige 3,7 % (-0,7)BDP 2,4 % (-1,7)EVP 2,1 % (+0.2)Lega 0,8 % -0,2)PdA 0,5 % (+-0)MCG 0,3 % (+-0)