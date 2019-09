Grünwald jetzt auch unter Ilzer Austria-Abwehrchef

Austria-Coach Christian Ilzer sucht weiterhin seine Stamm-Formation. Nach dem 2:5-Cup-Debakel in Wattens griff der violette Coach gegen Liga-Krösus Salzburg ganz besonders in die Trickkiste.

Mit dieser Aufstellung hatten nicht viele gerechnet. Die Austria wurde beim Gastspiel in Salzburg in einem mehr als defensiven 5-3-1-1-System aufgeboten.Als Abwehrchef neben den talentierten Innenverteidigern Alexandar Borkovic und Erik Palmer-Brown wurde Kapitän Alexander Grünwald in die Schlacht geworfen.Das hatte bereits Ex-Coach Robert Ibertsberger in der abgelaufenen Saison probiert, hatte damit mäßigen Erfolg.Die Botschaft der Veilchen ist ganz klar: Defensive ist Trumpf. "Wir wollen es passiver angehen. Von meinem Naturell her bin ich ein Trainer, der den Offensivfußball liebt, aber in unserer Situation ist es wichtig, einen Schritt zurück zu gehen. Grüni hat in der Innenverteidigung die Aufgabe, die Stabilität von der Führung her zu geben", erklärte Ilzer seine Aufstellung beiBleibt die Frage, wer die Offensiv-Akzente setzen soll. "Wir haben uns etwas überlegt. Das wollen wir hier auf den Platz bringen. Dann haben wir die Chance, hier zu punkten."