Gruselfund im Garten von Günther Jauchs Villa

Auf dem Grundstück der Villa Kellermann, in dem TV-Moderator Günther Jauch und Spitzenkoch Tim Raue ein Restaurant betreiben, wurde ein Skelett entdeckt.

Im Garten der Villa Kellermann in Potsdam wurden bei Bauarbeiten menschliche Überreste gefunden. Wie die Polizei mitteilte, wurden neben den Knochen auch stark verrostete Patronenhülsen entdeckt.In der Villa betreiben TV-Moderator Günther Jauch und Spitzenkoch Tim Raue ein Nobel-Lokal. Das Gebäude war während des Nazi-Regimes von Soldaten belegt. Die gefundene Munition stammt offenbar aus Russland.Bei dem Skelett könnte es sich um einen toten russischen Soldaten handeln. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es aber noch nicht. Die Staatsanwaltschaft soll nun prüfen, ob die Knochen gerichtsmedizinisch untersucht werden sollen.Nach der Untersuchung will der Volksbund deutscher Kriegsgräberfürsorge die menschlichen Überreste auf einer Kriegsgräberstätte beisetzen.TV-Moderator Günther Jauch hatte die Villa gegenüber dem Schloss Cecilienhof vor gut drei Jahren gekauft und sie denkmalgerecht sanieren lassen, berichtet die "Berliner Morgenpost". Er selbst wohnt in Potsdam.