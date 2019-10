Gruselvideo warnt vor Halloween-Saufexzessen

Jeden fünften Einsatz musste die Berufsrettung zu Halloween 2018 wegen Alko-Zombies absolvieren. Deshalb warnt sie dieses Jahr mit einem eigenen Video.

Das Video der Berufsrettung entspricht entspricht in seiner Dramaturgie und musikalischen Untermahlung Horrorfilm-Klassikern-Schrecksekunde inklusive. Mit dem Clip wollen die Retter vor übermäßigem Alkoholkonsum warnen."Werde für unsere NotfallsanitäterInnen nicht zum Zombie", bittet die Berufsrettung auf Facebook. Verbunden mit der Bitte, beim trinken auf sich selbst und seine Freunde aufzupassen, "damit die Halloween-Nacht nicht zur Walking Dead Episode wird", wie Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) auf Facebook schreibt.Heute Nacht sind auch zehn Fahrzeuge mehr im Einsatz als in einer durchschnittlichen Nacht. Um das bewältigen zu können, wird die Berufsrettung von Johannitern und dem Samariterbund unterstützt. Hacker wünscht den SanitäterInnen: "Viel Kraft und Geduld in der heutigen Nacht."