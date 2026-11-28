i Wireless Gaming-Controller in Neonbeleuchtung pixabay.com Remote Play macht es möglich GTA 6 auf PC und Handy: So geht es ohne Tricks GTA 6 gibt es nur für PS5 und Xbox. Mit Remote Play kannst du den Blockbuster trotzdem auf PC, Mac oder Smartphone spielen. Von Technik Heute 28.11.2026, 13:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der langersehnte Mega-Hit GTA 6 ist seit 19. November 2026 endlich da - aber nur für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Eine native PC-Version hat Rockstar Games bisher nicht angekündigt. Trotzdem gibt es einen völlig legalen Weg, das Spiel auf Windows-PCs, Macs und sogar Smartphones zu spielen: Remote Play.

Mit der kostenlosen Funktion Remote Play streamst du GTA 6 direkt von deiner Konsole auf andere Geräte. Du brauchst dafür natürlich eine PS5 oder Xbox mit installiertem Spiel - aber dann steht dem Zocken am PC oder unterwegs am Handy nichts mehr im Weg.

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Wie Chip.de berichtet, ist die Einrichtung in wenigen Minuten erledigt. Auf der PS5 gehst du in die Einstellungen, dann auf System und aktivierst dort Remote Play. Danach lädt man die kostenlose PS Remote Play App auf PC, Mac, iPhone oder Android-Gerät herunter und meldet sich mit dem PlayStation-Konto an.

Das brauchst du für stabiles Streaming

Sony empfiehlt mindestens 5 MBit/s im Up- und Download, für bessere Qualität sind 15 MBit/s ideal. Wichtig ist eine stabile Verbindung mit geringer Verzögerung. Am besten hängt die PS5 per Netzwerkkabel am Router. Wer über Mobilfunk spielt, sollte das Datenvolumen im Auge behalten - Remote Play kann ordentlich Daten verbrauchen.

Auch Xbox-Besitzer können GTA 6 auf PC und Handy streamen. Microsoft bestätigt Remote Play ausdrücklich und nennt neben Smartphones auch Laptops, Windows-PCs und Gaming-Handhelds als Zielgeräte. Auf dem Smartphone ist zwar eine Bildschirmsteuerung verfügbar, ein echter Controller ist bei GTA 6 aber klar zu empfehlen.

Finger weg von illegalen PC-Versionen

Im Netz kursieren inoffizielle Versuche, GTA 6 auf den PC zu portieren. Take-Two, der Mutterkonzern von Rockstar, geht aber massiv dagegen vor. Am 24. November führte eine DMCA-Mitteilung dazu, dass ein großes Projekt auf GitHub deaktiviert wurde. Angebliche GTA-6-PC-Downloads sollte man unbedingt meiden - sie sind illegal und oft mit Schadsoftware verseucht.

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Remote Play bleibt damit der einzige offizielle und sichere Weg, GTA 6 auf PC, Mac oder Smartphone zu spielen - zumindest bis Rockstar irgendwann eine echte PC-Version ankündigt.