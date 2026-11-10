i Wireless-Game-Controller in Neon-Beleuchtung pixabay.com Gaming-Event des Jahres GTA 6: Der Vorab-Download ist da Wer GTA 6 digital vorbestellt hat, kann jetzt mit dem Download beginnen. Bis zu 212 Gigabyte werden benötigt - Zeit, Platz zu schaffen. Von Technik Heute 10.11.2026, 15:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es ist so weit: Der Preload von Grand Theft Auto VI ist gestartet. Seit Mitternacht können Besitzer einer PlayStation 5 die Spieldaten auf ihre Konsole laden. Auf Xbox Series X und Series S begann der Vorab-Download weltweit um 0 Uhr GMT - in Österreich entspricht das 1 Uhr nachts.

Damit bleiben noch neun Tage, um die enormen Datenmengen vor dem offiziellen Release am 19. November 2026 herunterzuladen. Rockstar Games nennt für den Preload einen Bedarf von bis zu 212 Gigabyte. Wer nicht genügend Speicher frei hat, sollte deshalb nicht mehr benötigte Spiele oder Anwendungen löschen.

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Wer die digitale Version von GTA 6 vorbestellt hat und automatische Downloads aktiviert hat, sollte den Download automatisch erhalten, nach Angaben von chip.de. Dafür muss die Konsole eingeschaltet sein oder sich im Ruhemodus befinden.

Noch kein Spielen möglich

Der gestartete Preload bedeutet nicht, dass GTA 6 bereits spielbar ist. Die heruntergeladenen Daten bleiben bis zum offiziellen Release gesperrt. Erst ab dem 19. November kann man wirklich loszocken.

Wer GTA 6 nicht direkt im PlayStation Store oder Microsoft Store gekauft hat, bekommt ab dem 12. November eine weitere Möglichkeit zum Vorladen. Dann sollen im Handel sogenannte Code-in-a-Box-Versionen erhältlich sein. In der Verpackung befindet sich kein Datenträger, sondern ein Download-Code.

Keine PC-Version zum Start

Für eine PC-Version von GTA 6 gibt es weiterhin keinen offiziellen Veröffentlichungstermin. Rockstar hat bislang nur Fassungen für PlayStation 5 sowie Xbox Series X und Series S angekündigt. Das ist 13 Jahre nach dem Erscheinen von GTA 5.

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Die Standardedition kostet rund 80 Euro, die Ultimate-Edition schlägt mit 100 Euro zu Buche. Wer das Spiel vor dem 20. November erwirbt, bekommt das Vintage Vice City Pack mit einer Fünfzigerjahre-Limousine und passender Garage dazu.