i Spieler mit Gamepad vor Fernseher pixabay.com Spielestart am 19. November GTA 6 startet mit nur 30 Bildern pro Sekunde Rockstar Games hat die technischen Details zu GTA 6 bekannt gegeben. Auf allen Konsolen läuft das Spiel mit 30 fps - auch auf der PS5 Pro. Von Technik Heute 11.11.2026, 09:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das lang erwartete Spiel GTA 6 erscheint am 19. November für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Wenige Tage vor dem Start hat Rockstar Games technische Details veröffentlicht, die manche Spieler enttäuschen dürften.

Auf allen Konsolen ist das Spiel auf 30 Bilder pro Sekunde (fps) ausgelegt. Einen Modus mit höherer Bildrate gibt es auf keiner Plattform - auch nicht auf der leistungsstärkeren PlayStation 5 Pro.

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Wie heise online berichtet, bekommt die PS5 Pro stattdessen ein schärferes Bild durch das KI-Upscaling PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution). Außerdem gibt es Raytracing-Schatten exklusiv nur auf der Pro-Konsole.

Xbox One nur via Cloud-Streaming

GTA 6 erscheint auch für die Xbox Series X/S. Über Xbox Cloud Gaming kann das Spiel sogar auf die ältere Xbox One gestreamt werden - allerdings nur mit den Grafik-Einstellungen der schwächeren Xbox Series S.

Für Besitzer einer Xbox One ist das Streaming der einzige Weg zu GTA 6, denn eine native Version für die Vorgänger-Generation gibt es nicht. Zusätzlich unterstützt das Spiel Remote Play auf PlayStation und Xbox, wobei die eigene Konsole das Spiel auf ein anderes Gerät streamt.

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PC-Spieler müssen warten

Eine Version für den PC wurde von Rockstar Games bisher nicht angekündigt. PC-Gamer dürften vermutlich noch länger auf den Open-World-Blockbuster warten müssen. Die Preload-Phase für Konsolenbesitzer hat bereits begonnen.