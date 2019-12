Guns N' Roses kommen 2020 ins Happelstadion

Am 9. Juni 2020 gastieren Axl Rose, Slash und Co. wieder im Ernst-Happel-Stadion im Wiener Prater.

Die legendäre Rockband aus Los Angeles war erst im Sommer 2017 in Wien zu Gast. Kommenden Frühsommer darf man sich schon wieder auf ein Konzert von Guns N' Roses freuen.Wie Veranstalter Live Nation am Freitag bekanntgegeben hat, werden am 9. Juni 2020 erneut legendäre Titel wie "Sweet Child O'Mine", "Knocking On Heavens Door" oder "Welcome To The Jungle" durch das altehrwürdige Praterstadion schallen.Tickets für eines der Konzerthighlights 2020 gibt es ab dem