Gratis-Konzerte für Radler und Öffi-Fahrer in Linz?

Wie stoppt man den Klimawandel? In Linz soll eine neue App helfen. Sie soll dokumentieren, wenn jemand z.B. brav mit dem Rad fährt – und als Belohnung gibt es Goodies der Stadt.

Antrag im Gemeinderat

Vorbild ist Wien

Viele Kooperationen möglich

In Linz könnten brave Radler und Öffi-Fahrer bald schon gratis oder billiger an Konzertkarten, in Museen und eventuell sogar ins Kino kommen.Wie das gehen soll? Die ÖVP will, dass in Linz "klimaschonende Fortbewegung" belohnt wird.Und zwar mittels einer App, die die Bewegungen und die Art der Bewegung aufzeichnet und später eben belohnt.Ein entsprechender Antrag wird am Donnerstag im Linzer Gemeinderat gestellt.Vorbild ist Wien. Dort gibt es seit wenigen Tagen den Pilotversuch "Kultur-Token".Eine App, die mit einem Tracking-System arbeitet, erkennt die Art der Fortbewegung und rechnet die dadurch erzielte CO2-Einsparung im Vergleich zu einer Autofahrt um.Je mehr Schadstoffe eingespart werden, desto mehr "Token" werden gesammelt.Die gesammelten Token können dann wiederum gegen Gratis-Kultur-Tickets eingetauscht werden.In Wien machen bei der Testphase mit 1.000 Personen derzeit das Volkstheater, das Wien-Museum, die Kunsthalle und das Konzerthaus mit. Neun weitere Institutionen (z.B. das Belvedere) zeigen Interesse.In Linz könnte man noch weiter gehen. "Es sind natürlich auch Kooperationen mit weiteren privaten Unternehmen denkbar", so Martin Hajart von der Linzer ÖVP.Gut möglich also, dass auch z.B. Kinobesuche für fleißige Radler bald gratis sind.