Jauch trifft Gottschalk mit Vase ins Gesicht

In der Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" kam es zu einem Zwischenfall.

Am Samstagabend traten in der RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" die beiden deutschen TV-Publikumslieblinge Thomas Gottschalk (69) und Günther Jauch (63) in verschiedenen Spielen gegeinander an. Dabei ging es hoch zu und her – auch bei Showmasterin Barbara Schöneberger (45).Bei einem der Spiele, das den Namen "Achtung, gleich fällt's" trug, kam es zu einem kleinen Zwischenfall. Während einer beiden Show-Gegner Vasen von einem Tischchen katapultierte, musste der andere versuchen, sie zu fangen.Dann passiert es: Jauch schmiss eine der Vasen Gottschalk ins Gesicht. "Das blutet! Es tropft auch", stellte Jauch erschrocken fest. Die Schwere der Verletzung hielt sich aber in Grenzen: Nach einem kurzen Check durch einen Sanitäter wurde die Show fortgesetzt. Jauch gewann das Duell letztlich.(red/20 Minuten)