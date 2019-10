Guntramsdorf: Mit Ziegel Schaukasten zertrümmert

Ärger bei der FP in Guntramsdorf: Unbekannte beschädigten mit einem Ziegel einen Schaukasten – Anzeige und 250 € für Hinweise!

Sachbeschädigung in Guntramsdorf (Bezirk Mödling): Unbekannte beschädigten einen Schaukasten der Freiheiltichen."Der Ziegel, mit dem unser Schaukasten im Kreuzungsbereich Neudorferstraße/Eichkogelstraße in Guntramsdorf schwer beschädigt wurde, wurde beweisgesichert und der Sachverhalt zur Anzeige gebracht", so Ortsparteiobmann Christian Höbart.Für jenen sachdienlichen Hinweis, der zur polizeilichen Überführung des Täters oder der Täter führt, "schreiben wir eine Belohnung von 250 Euro aus", heißt es seitens der FP.