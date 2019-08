Vor 16 ' Paltrow zieht mit ihrem Ehemann zusammen

Bis jetzt lebten Schauspielerin Gwyneth Paltrow und ihr Ehemann Brad Falchuk in getrennten Wohnungen.

Im September 2018 traten Gwyneth Paltrow und Produzent Brad Falchuk vor den Traualter. Zusammenziehen kam jedoch trotzdem nicht in Frage. Oft sah man sich am Wochenende oder Falchuk blieb über Nacht.



Der Grund: Die Schauspielerin wollte ihren beiden Kindern Apple (15) und Moses (13) – die aus ihrer Ehe mit Chris Martin stammen – Zeit geben, sich an ihren neuen Partner zu gewöhnen. Auch Falchuk hat zwei Kinder aus seiner früheren Beziehung mit Ex-Frau Suzanne.



"Es fördert die Polarität unserer Beziehung"



Zudem meinte Paltrow, dass die getrennten Wohnungen die "Polarität" ihrer Beziehung mit Falchuk fördere. "Alle meine verheirateten Freunde meinten, dass die Art wie wir leben, ideal sei", verriet sie noch vor etwa zwei Monaten gegenüber der "Sunday Times".



Doch nun ist es so weit: Die 46-Jährige und ihr Mann ziehen noch dieses Monat zusammen. Das Paar habe ein gemeinsames Haus gefunden. (lm)