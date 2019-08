GZSZ-Star bricht sich bei Sturz die Wirbelsäule

Ein Insta-Bild zeigt Felix van Deventer im Spitalbett. Der 23-Jährige hat sich bei einem Sturz Verletzungen an der Wirbelsäule zugezogen.

"Ich hatte gestern einen Unfall und bin 4 Meter tief vom Balkon gestürzt", schreibt Felix van Deventer in einer Insta-Story. Auf dem Bild ist er mit Kopfhörern im Ohr in einem Spitalbett zu sehen. "Ein Teil meiner Wirbelsäule ist gebrochen", so der 23-Jährige.Van Deventer verkörpert in RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" den Jonas Seefeld. Der Unfall sei jedoch nicht beim Dreh passiert, sagt GZSZ-Sprecher Frank Pick zur "Bild": "Felix van Deventer hatte privat einen Unfall."Felix van Deventer ist seit 2014 Mitglied der GZSZ-Crew. Im Januar 2019 wurde Van Deventer Zweiter in der 13. Staffel des Dschungelcamps. (woz)