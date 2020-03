GZSZ-Star über Ehefrau Bianca: "Sind Geschichte"

Gleich zweimal haben sich Felix von Jascheroff und seine Bianca ewige Liebe geschworen, zuletzt 2019. Jetzt ist es urplötzlich vorbei.

2019 noch glühende Leidenschaft

2020: "#over"

"Bevor sich alle darüber zerreißen, Bianca und ich sind Geschichte. Ich werde keine weiteren Kommentare dazu abgeben": "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Star Felix von Jascheroff beendet seine Ehe so blitzartig, wie sie angefangen hat. Anfang 2016 kam er mit Bianca Bos zusammen, am Valentinstag verlobten sich die beiden bereits.2017 heiratete der Serien-Darsteller seine Liebste – und tat es 2019 gleich nochmal. Damals glühte die Leidenschaft noch heiß. Die Erneuerung ihres Schwurs feierte Felix mit einem Foto vom Strand: "Stilecht unter Palmen, barfuß und mit Mütze. So wie wir uns am wohlsten fühlen. Eigentlich wollten wir das nackt machen, wurde uns aber verwehrt ... dann halt so. Love you Baby!", schwebte er damals noch auf Wolke 7. Das Foto der zweiten Hochzeit ist inzwischen aus Instagram verschwunden.Felix und Bianca 2019 - Bianca schaute schon etwas gequält drein. Ob sich die Trennung da schon abzeichnete?Felix und Bianca dachten auch laut über ein Baby nach. Daraus dürfte nun nichts mehr werden. "Zeit für ein Neuanfang" (sic!) findet er lakonisch. Das Foto zeigt ihn allein. Der Schuss seiner kurzen Nachricht: "#over"