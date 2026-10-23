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Iris Mareike Steen
Iris Mareike Steen
IMAGO/Gartner
Baby-News

"GZSZ"-Star Iris Mareike Steen ist schwanger!

Iris Mareike Steen erwartet ihr erstes Kind. Die 34-jährige GZSZ-Darstellerin verkündete ihr Babyglück mit einem süßen Video auf Instagram.
Von Heute Entertainment
23.10.2026, 11:09
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Freudige Neuigkeiten für alle GZSZ-Fans: Schauspielerin Iris Mareike Steen, die seit 2010 als Lilly Seefeld in der beliebten RTL-Serie zu sehen ist, erwartet ihr erstes Kind.

Die 34-Jährige teilte die Baby-News in einem persönlichen Video auf Instagram mit ihren Followern. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Kevin freut sie sich auf einen völlig neuen Lebensabschnitt.

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"Unser schönstes Geheimnis ist jetzt keins mehr", schrieb Steen zu dem Clip, wie gala.de berichtet. In dem Video erklärt sie: "Ihr Lieben, ich habe ganz tolle Neuigkeiten, und zwar: Ich bin schwanger."

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Die werdende Mama verrät, dass sie ihren Bauch inzwischen kaum noch verstecken könne und es sich deshalb jetzt richtig angefühlt habe, die Nachricht öffentlich zu machen. Sie sei sehr glücklich und fühle sich befreit.

Die Glückwünsche ließen nicht lange auf sich warten: Unter dem Video sammeln sich zahlreiche Kommentare von Fans und Kollegen. Auch der offizielle GZSZ-Account gratulierte herzlich: "Herzlichen Glückwunsch", hieß es liebevoll.

red, 23.10.2026, 11:09
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