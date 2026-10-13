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Isabell Horn und Tina Ruland bei der Premiere des Kinofilms
Isabell Horn und Tina Ruland bei der Premiere des Kinofilms "The Testament of Ann Lee" auf der Berlinale 2026
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Offene Beziehung

"Super bereichernd" – GZSZ-Star schwärmt von Poly-Liebe

Ex-GZSZ-Star Isabell Horn (42) lebt seit zwei Jahren in einer offenen Beziehung mit Partner Jens Ackermann - und findet es "super bereichernd".
Von Heute Life
13.10.2026, 08:41
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Die Schauspielerin, die seit zwölf Jahren mit ihrem Partner zusammen ist, zieht nach zwei Jahren offener Beziehung eine positive Bilanz. Besonders die Kommunikation habe sich verbessert.

"Das ist super bereichernd und eine ganz andere Intensität", schwärmt die 42-Jährige. Sie und ihr Partner könnten heute ehrlicher miteinander sprechen und sich gegenseitig mehr Freiraum lassen.

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"Die Beziehung hat es auf jeden Fall beflügelt, dass wir noch ehrlicher miteinander reden können und uns auch anders ausleben dürfen, weil so ein Vertrauen da ist", heißt es auf TAG24. Ohne Vertrauen gehe es nicht.

Isabell Horn mit Bruder Alexander bei der COKE LIGHT EXPERIENCE X BRUCE DARNELL im Borchardt in Berlin im Oktober 2026.
Isabell Horn mit Bruder Alexander bei der COKE LIGHT EXPERIENCE X BRUCE DARNELL im Borchardt in Berlin im Oktober 2026.
IMAGO/Gartner

Auch Eifersucht ist ein Thema

Die zweifache Mutter verschweigt aber auch die Schattenseiten nicht: "Es ist eben auch mal so, dass Eifersucht aufkommen kann." Deshalb sei der ständige Austausch so wichtig.

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Interessant: Horn sieht Eifersucht als Chance zur Selbstreflexion. "Der Partner triggert das ja nur. Das ist im Grunde dein eigenes Päckchen, deine eigene Verlustangst. Und die darf man dann bearbeiten", erklärt sie.

Die offene Beziehung sei für sie keine Einbahnstraße. Es könne auch sein, dass man irgendwann wieder zur Monogamie zurückkehre, wenn sich Bedürfnisse ändern. Derzeit scheinen sie und ihr Partner aber glücklich zu sein.

red, 13.10.2026, 08:41
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