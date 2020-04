GZSZ-Star Schlönvoigt verklagt Oliver Pocher

Oli Pocher machte sich auf Instagram über Jörn Schlönvoigt lustig. Jetzt reichte der Schauspieler Klage ein.

Muss Pocher 30.000 Euro Strafe zahlen?

Der Komiker verteidigt sich

Oliver Pocher hat nach Wendler, Harrison und Co ein neues Opfer gefunden: GZSZ-Darsteller Jörn Schlönvoigt. Der wirbt momentan auf Instagram für ein Hanföl, das unter anderem bei Regelschmerzen helfen soll.Pocher findet das nicht angemessen. Erstens, weil er in Jörn nicht das Werbegesicht für Produkte gegen Regelschmerzen sehe. Zweitens, sei das Öl völlig überteuert. Im Drogeriemarkt würde man es viel billiger bekommen, so der deutsche Komiker.Nun flatterte Pocher wegen des Videos eine Klage ins Haus. Der Vorwurf: Es sei nicht gerechtfertigt, dass der Komiker das Öl mit dem von der Drogeriemarkt-Kette Rossmann vertriebenen Hanföl von Alnatura vergleiche.Außerdem heißt es, Pocher würde die allgemeinen Persönlichkeitsrechte verletzen. Als Strafe soll der Komiker nun 30.000 Euro Strafe zahlen.Doch Pocher macht sich nichts draus: "Für mich ist Hanföl Hanföl. Da bin ich kein wissenschaftlicher Experte, der das jetzt auseinandernehmen muss. Außerdem sind wir hier bei einem Comedy-Video und da kann man schon mal Sachen überspitzen", erklärt er.Des Weiteren kritisiert Pocher, dass Jörn seine Tochter dafür benutzt, um seine Produkte zu vermarkten: "Hast du nicht genug dein Kind vermarktet, hast du nicht genug Geld verdient? Kannst du es nicht ein bisschen aushalten, wenn man sich über deine Hanftropfen, die du für Regelschmerzen ins Spiel gebracht hast, ein bisschen lustig macht? Müssen dann gleich die Anwälte kommen?"