100.000 Euro Kaution oder Gzuz bleibt im Knast

Am Dienstag wurde der Hamburger Gangster-Rapper Gzuz verhaftet. Der Richter setzte eine hohe Kaution an.

Eigentlich hätte sich der 31-jährige Musiker am Dienstagvormittag vor Gericht zu einem Verhandlungstermin einfinden müssen. Es ging um einen Verstoß gegen das Waffengesetz. Eigentlich wurde gegen Kristoffer Klauß, so Gzuz mit richtigem Namen, ein Waffenverbot verhängt, trotzdem feuerte er eine Schreckschusspistole ab und postete von der Aktion sogar ein Video.Wie dem auch sei, er erschien also nicht vor Gericht. Deshalb erließ der zuständige Richter am Dienstag einen Haftbefehl. Denn Gzuz schwänzte schlichtweg. Auf Instagram postete er ein Video, in dem er sich über hohe Benzinpreise beschwert. Kein Entschuldigungsgrund vor Gericht.Als sich Gzuz dann doch dazu entschied, vor Gericht anzutanzen wurde er festgenommen und in U-Haft gebracht. Bis er es schafft, die 100.000 Euro Kaution zu hinterlegen, muss der Rapper gesiebte Luft atmen. Die Zeit kann er schon mal nutzen, sich an das Leben im Gefängnis zu gewöhnen. Denn sollte er im Prozess, den er geschwänzt hat, verurteilt werden, dann droht ihm zusätzlich zur neuen Strafe ein Bewährungswiderruf und damit vier Monate Haft.