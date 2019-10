Haare angesaugt, Mädchen (10) stirbt im Whirlpool

Ein 10 Jahre altes Mädchen ist in Dubai gestorben, nachdem sich seine Haare im Filter eines Jacuzzi verfangen haben.

Kinder nie alleine lassen

Der Vater bemerkte zunächst nur, dass seine Tochter verschwunden war. Als er sie im Garten suchen ging, fand er sie leblos am Boden des ein Meter tiefen Whirlpools. Für sie kam jede Hilfe zu spät.Dubais Polizeisprecher Ahmad Humaid Al Marri beschrieb die Herkunft des Mädchens gegenüber "Gulf News" lediglich als "europäisch". Mehr Infos wollte man dazu nicht preisgeben. Er erklärt jedoch: "Die 10-Jährige hat ihren Vater um Erlaubnis gefragt, den Whirlpool zu benutzen. Nach einiger Zeit bemerkte dieser ihr Abwesenheit. Er fand schließlich nur noch ihren leblosen Körper am Grund des Pools."Laut erstem Ermittlungsstand sollen sich die Haare des Mädchens im Filter des Jacuzzis verfangen haben. Ein kleiner Strudel sei der Grund dafür, dass sie angesaugt wurden. Bei Untersuchungen fand man auch heraus, dass die Saugkraft des Filters nicht regelmäßig sein soll.Al Marri warnt nun davor, Kinder zu nah an die Filter eines Whirlpools zu lassen. Nicht nur lange Haare könnten sich verfangen. Auch Hände, Füße oder Schmuck kann schnell angesaugt werden. Außerdem sollte man Kinder in Pools generell nie alleine lassen, so Al Marri.