StartseiteNachrichtenWelt
Der frühe grüne Vizekanzler Robert Habeck will sich offenbar neu orientieren.
Der frühe grüne Vizekanzler Robert Habeck will sich offenbar neu orientieren.
REUTERS
Ex-Vizekanzler klärt auf

Habeck spricht über Gerüchte um neue Partei

Robert Habeck weist Spekulationen zurück, er wolle mit dem früheren FDP-Minister Volker Wissing ein neues Politikprojekt starten.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
28.09.2026, 14:58
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

In Berlin kursieren seit Tagen Gerüchte über ein mögliches gemeinsames Politikprojekt des früheren Grünen-Vizekanzlers Robert Habeck und Ex-FDP-Minister Volker Wissing.

43,8 Prozent für AfD, doch jetzt beginnt der Machtpoker

Nun hat sich der 57-jährige frühere Vizekanzler zu den Spekulationen geäußert. Bei einem TV-Auftritt in der Sendung "Caren Miosga" nahm er klar Stellung.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Habeck dementierte die Gerüchte deutlich: "Da ist nichts dran", erklärte der Ex-Wirtschaftsminister. Er plane keine Gründung einer neuen Partei.

AfD und BSW pokern um erste AfD-Regierung

Pläne für die Zukunft

Habeck sprach auch über seine Pläne für die kommenden Monate. Nach dem Ende seiner Zeit als Vizekanzler und Wirtschaftsminister will er sich offenbar neu orientieren.

Umfrage in Deutschland zeigt Rekord-Vorsprung für AfD

Die Spekulationen um eine mögliche Zusammenarbeit mit Wissing dürften damit vorerst beendet sein.

red,28.09.2026, 14:58
Mehr zum Thema
Robert HabeckVolker WissingFDPDie Grünen
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote