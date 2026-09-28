i Der frühe grüne Vizekanzler Robert Habeck will sich offenbar neu orientieren. REUTERS Ex-Vizekanzler klärt auf Habeck spricht über Gerüchte um neue Partei Robert Habeck weist Spekulationen zurück, er wolle mit dem früheren FDP-Minister Volker Wissing ein neues Politikprojekt starten. Von Newsdesk Heute 28.09.2026, 14:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In Berlin kursieren seit Tagen Gerüchte über ein mögliches gemeinsames Politikprojekt des früheren Grünen-Vizekanzlers Robert Habeck und Ex-FDP-Minister Volker Wissing.

Nun hat sich der 57-jährige frühere Vizekanzler zu den Spekulationen geäußert. Bei einem TV-Auftritt in der Sendung "Caren Miosga" nahm er klar Stellung.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Habeck dementierte die Gerüchte deutlich: "Da ist nichts dran", erklärte der Ex-Wirtschaftsminister. Er plane keine Gründung einer neuen Partei.

Pläne für die Zukunft

Habeck sprach auch über seine Pläne für die kommenden Monate. Nach dem Ende seiner Zeit als Vizekanzler und Wirtschaftsminister will er sich offenbar neu orientieren.

Die Bilder des Tages i ?

Die Spekulationen um eine mögliche Zusammenarbeit mit Wissing dürften damit vorerst beendet sein.