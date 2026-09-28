Habeck spricht über Gerüchte um neue Partei

In Berlin kursieren seit Tagen Gerüchte über ein mögliches gemeinsames Politikprojekt des früheren Grünen-Vizekanzlers Robert Habeck und Ex-FDP-Minister Volker Wissing.
Nun hat sich der 57-jährige frühere Vizekanzler zu den Spekulationen geäußert. Bei einem TV-Auftritt in der Sendung "Caren Miosga" nahm er klar Stellung.
Habeck dementierte die Gerüchte deutlich: "Da ist nichts dran", erklärte der Ex-Wirtschaftsminister. Er plane keine Gründung einer neuen Partei.
Habeck sprach auch über seine Pläne für die kommenden Monate. Nach dem Ende seiner Zeit als Vizekanzler und Wirtschaftsminister will er sich offenbar neu orientieren.
Die Spekulationen um eine mögliche Zusammenarbeit mit Wissing dürften damit vorerst beendet sein.