Häfn-Youtuber macht sich über die Justiz lustig

Der nach eigenen Aussagen erste Knast-Youtuber Deutschlands, Thomas D., narrt weiterhin die Justiz und postet Videos direkt aus seiner Zelle.

Behörden sind machtlos

Eigentlich sitzt Thomas D. wegen dreifachen Bankraubes mit Geiselnahme für zehn Jahre im Häfn - doch auch dort spielt er mit der Berliner Justiz Katz und Maus. Denn obwohl in den Gefängnissen absolutes Handyverbot herrscht, veröffentlicht er regelmäßig Videos in den sozialen Netzwerken und macht sich dort über die Behörden lustig. So postete er zuletzt ein Schreiben an ihn auf Twitter, in dem ihm die Gefängnisverwaltung Konsequenzen angedroht, sollte er weiter Videos aus seiner Zelle veröffentlichen.Allein in der letzten Woche hat D., der stets mit Baseballkappe und Palästinensertuch auftritt, fünf Videos auf Youtube gestellt. Die Justizanstalt ist scheinbar machtlos: Der Schwarzmarkt mit Mobiltelefonen hinter Gittern blüht.Sein "Knast VLog" auf Youtube hat mittlerweile 102.000 Abonnenten. Darauf postete er mittlerweile 114 Videos. Das konnte selbst eine Verlegung von Tegel nach Heidering, verschärfte Haftbedingungen und regelmäßige Zellendurchsuchungen nicht verhindern.