Häftling (23) flüchtete nach Friseurbesuch

Häftling (23) wanderte wieder zurück in den Häfen.

Ein Häftling der Justizanstalt nutzte die Chance eines Friseurbesuchs im Zentrum von Krems und flüchtete – er wurde kurz darauf wieder gefasst.

Ein Häftling der Justizanstalt Krems, der mit einer Sozialarbeiterin im Zentrum der Bezirkshauptstadt unterwegs gewesen war, ist am Mittwochnachmittag unmittelbar nach einem Friseurbesuch davongelaufen.Die Flucht des 23-Jährigen währte aber nicht lange: Nach kurzer Zeit wurde der Mann gestellt, so der "Kurier".Bei der eingeleiteten Alarmfahndung war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Der 23-Jährige wurde nach der Einvernahme wieder in den Häfen zurückgebracht.