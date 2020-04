Häftling (33) in Asten ins Krankenhaus getreten

Gewalt in der Justizanstalt Asten (OÖ): Ein 33-Jähriger saß beim Hofgang in der Wiese, wurde offenbar ansatzlos ins Spital geschlagen und getreten.

Ein Schwerverletzter in der Sonder-Justizanstalt Asten (Linz-Land): Beim Spaziergang im Hof saß ein 33-jähriger Österreicher ganz entspannt in der Wiese, plötzlich schoss ein Mithäftling aus der Reihe, trat und schlug auf das Opfer ein.Der 33-Jährige musste mit Kopfverletzungen und einem Schlüsselbeinbruch ins Kepler-Universitätsklinikum nach Linz gebracht werden.Eine Beamtin der Justizanstalt: "Hier wird so viel vertuscht - der Raufhandel war in der Vorwoche. Der Inspektionsdienst hat den Vorfall nicht der Generaldirektion gemeldet, erst in dieser Woche wurde die Causa durch das Justizwachekommando an die Generaldirektion gemeldet."Brisantes Detail: Schläger und Opfer (ist mittlerweile in häuslicher Pflege in der Justizanstalt) sind nach wie vor auf derselben Abteilung im offenen Wohngruppenvollzug."Naja, die Interims-Anstaltsleitung hat ein sündteures Mediencoaching beantragt, um mehr positive Presse zu bekommen. Unglaubliche Steuergeldverschwendung", so ein Insider weiter.