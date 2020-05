Häftling nutzte Freigänge für Einbruchsdiebstähle

Ein mehrfach vorbestrafter 53-Jähriger nutzte seine Freigänge für Einbrüche in ein Café und eine Firma in Kritzendorf.

In der Nacht auf den 9. Jänner hatten vorerst unbekannte Täter einen Einbruchsdiebstahl in ein Café in Kritzendorf (Bezirk Tulln) verübt und stahlen aus einer Lade die Tageslosung und Wechselgeld in der Höhe von 325 Euro.Im Zuge der Spurensicherung konnten mehrere DNA-Spuren gesichert werden, wobei die Auswertung mit einem 53-jährigen, mehrfach einschlägig vorbestraften, österreichischen Staatsbürger aus dem Bezirk Linz-Land übereinstimmte.Weiters führte die DNA-Auswertung zur Klärung eines weiteren Einbruchdiebstahles durch den 53-jährigen Oberösterreicher am 20. August 2019 in eine Firma in Aistental in OÖ. Bei diesem Einbruch wurde ein Bürofenster aufgebrochen, die Büroräumlichkeiten durchsucht und aus einer versperrten Handkassa Bargeld in der Höhe von 1.700 Euro gestohlen.Ebenfalls nachgewiesen werden konnte dem 53-Jährigen ein weiterer Einbruch vom 9. Jänner 2020 in eine Firma in Kritzendorf. Bei dem Einbruch wurden ein Bürofenster aufgezwängt, die Büroräumlichkeiten und Garagen durchsucht und vier Zylinderschlüssel gestohlen. Die Höhe des Diebesguts bei den drei Einbrüchen beträgt ca. 2.025 Euro, der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.000 Euro.Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass der Beschuldigte seit April 2019 in der Justizanstalt Asten eine mehrjährige Haftstrafe wegen Diebstahlsdelikten verbüßt. Die Einbruchsdiebstähle wurden von ihm immer im Zeitraum seiner bewilligten Freigänge aus der Justizanstalt verübt. Der 53-Jährige machte zu den Vorwürfen keine Angaben.Er wurde heute, Montag, unmittelbar nach seiner bedingten Haftentlassung aus der Justizanstalt Asten über Auftrag der Staatsanwaltschaft Linz von Beamten der Polizeiinspektion Klosterneuburg festgenommen und wieder in die Justizanstalt Linz eingeliefert.