Häftling sperrte Beamte der Justizwache ein

Verkehrte Welt in Waidhofen an der Thaya: Ein Häftling auf Freigang sperrte zwei Justiwachebeamte ein und floh in einen Nachbarort.

Am Freitag hatte ein Häftling, der wegen Betrugs in der Justizanstalt Krems einsitzt, Freigang. Von zwei Justizwachebeamten begleitet erklärte er, er müsse etwas in seinem Haus in Waidhofen an der Thaya erledigen. Dort angekommen, trickste der Häftling allerdings seine Bewacher aus und sperrte sie in einem Raum des Hauses ein.Während die Justizwachebeamten festsaßen, türmte der Häftling, wie die "Niederösterreichischen Nachrichten" berichten. Er floh in das nahegelegene Windigsteig, wo er sich in einem Gebäude versteckte. Ermittler konnten den Mann aber noch am Freitagabend ausfindig machen, er ließ sich schließlich widerstandslos von der Polizei festnehmen.Eine weitere Strafe kommt auf den Häftling allerdings nicht zu, denn ein Fluchtversuch selbst ist nicht strafbar. Strafen kann es nur geben, wenn bei der Flucht weitere Taten gesetzt werden – etwa ein Widerstand gegen die Staatsgewalt oder eine Körperverletzung durch Losreißen, aber auch durch Sachbeschädigung, etwa dem Beschädigen oder Aufbrechen einer Tür beim Fluchtversuch.