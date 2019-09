Hailee Steinfeld wird für Apple zu Emily Dickinson

Am 1. November feiert die Serie "Dickinson" auf Apple TV+ Premiere. Hier ist der offizielle Trailer.

Massachusetts im 19. Jahrhundert: Die Männer haben das Sagen, bestimmen den Lauf der Welt und das Schicksal ihrer Frauen und Töchter. Das will die junge Emily Dickinson so nicht akzeptieren. Sie sieht es als ihre Bestimmung, eine große Schriftstellerin zu werden, völlig egal, was das Patriarchat davon hält.Hailee Steinfeld ("True Grit") schlüpft in die Hauptrolle der Biopic-Serie und ist zugleich auf deren Soundtrack vertreten. Ihren neuen Song "Afterlife" gibt es auch schon im offiziellen Trailer zu hören. Ab 1. November 2019 ist die Serie auf Apple TV+ verfügbar.